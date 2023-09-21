Yıkımı yapılmayan ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Elazığ’da, 2020’de meydana gelen ve 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş meydana gelen depremlerin ardından binlerce konut ağır hasar aldı. Yaklaşık 7 aydır yıkımı yapımı yapılmayan ve çevresinde hiçbir önlem alınmayan binalar adeta tehlike saçıyor.

Son Güncelleme:

Elazığ’da Ocak 2020’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 5 bina yıkılmış toplam 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu depremde kentteki bazı binalar ağır hasar görmüş, yıkım çalışmaları da başlatılmıştı. Elazığ’da depremden sonra ağır hasarlı binalar bir bir yıkılırken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremde de bir bina yıkıldı. Asrın felaketinde kentte binlerce bina ise ağır hasar aldı. Kent merkezi ve mahallelerde bulunan binlerce ağır hasarlı bina, yaklaşık 7 aydır yıkılmayı bekliyor. Çevresine hiçbir önlem alınmayan ve adeta metruk bir hale gelen binaların çatılarından düşenler insan hayatını tehlikeye atıyor. Bazı şahıslar tarafından farklı amaçlar için de kullanılan binalarda neredeyse her gün yangın çıkıyor. Binaların çevresinde hiçbir önlemin alınmadığını dile getiren vatandaşlar, insanların sokak ve caddeler yürümekte zorluk çektiğini söyledi.

Ağır hasarlı binaların tehlike saçtığını ve yıkılmasını gerektiğini dile getiren vatandaşlardan Ahmet Kaya, “Elazığ depreminde bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş depreminden bu yana ağır hasarlı binalar yıkılmadı. Tehlike saçıyor. Çocuklar ve aileler altından geçemiyor. Araçların üzerine parçalar dökülüyor. Her türlü tehlike ile karşı karşıyayız. Bazı yerleri yaktılar. Bu yüzden yetkililere sesleniyoruz binaların bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Rızaiye Mahallesi merkez bir mahalle olmasına rağmen çok fazla ağır hasarlı bina var. Halen yıkılmadı ve metruk bir şekilde duruyor. Bir an önce yıkılmasını ve pisliklerin temizlenmesini istiyoruz. Önlem de yok, ortada böyle duruyor" dedi.

Binaların bir an önce yıkılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Ahmet Köse de saçakların hep döküldüğünü, buradan geçen vatandaşların her an ölümle burun buruna geldiğini söyledi.
Reşit Saylan ise, “Mahallemiz depremde perişan oldu. Şu anda bakım yapan ve yıkan yok. Bunu bir an önce temizlesinler. Tehlike saçıyor. İçeri girip gece yakıyorlar. Yağmur yağınca daha fazla tehlike saçar. Sokak arası geçiyorsun. Yukarıdan bir şey tepene düşerse ne yapabilirsin. Bunlar yıkılsın ve temizlesin” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu, esnaf caddeyi boks ringine çevirdi Yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu, esnaf caddeyi boks ringine çevirdi
Emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık bebek, babasının kullandığı otomobilin altında can verdi Emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık bebek, babasının kullandığı otomobilin altında can verdi
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi
Kayseri'de kazı çalışmalarında ortaya çıktı: Tam 6 bin yıllık! Kazı çalışmalarında ortaya çıktı: Tam 6 bin yıllık!
Kayseri'de şekerin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı! Şekerin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı!
İzmir'de düşen helikopterdeki 2 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı İzmir'de düşen helikopterdeki 2 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı
Esenyurt’ta yol kavgasında çekiçle aracın camını kırdı, polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada Esenyurt’ta yol kavgasında çekiçle aracın camını kırdı, polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada
İzmir'de düşen helikopterin enkazını çıkartmak için özel ekip getirildi İzmir'de düşen helikopterin enkazını çıkartmak için özel ekip getirildi
'Gözümüzün bebeği’ dedikleri 30 yıllık evlerinin yıkımını izlediler 'Gözümüzün bebeği’ dedikleri 30 yıllık evlerinin yıkımını izlediler
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Göğercin'i köylüleri anlattı 1 milyon lira kazanan Birsen'i köylüleri anlattı
Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı! Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu 2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı