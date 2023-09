Yıkımı yapılmayan ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Elazığ’da Ocak 2020’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 5 bina yıkılmış toplam 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu depremde kentteki bazı binalar ağır hasar görmüş, yıkım çalışmaları da başlatılmıştı. Elazığ’da depremden sonra ağır hasarlı binalar bir bir yıkılırken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremde de bir bina yıkıldı. Asrın felaketinde kentte binlerce bina ise ağır hasar aldı. Kent merkezi ve mahallelerde bulunan binlerce ağır hasarlı bina, yaklaşık 7 aydır yıkılmayı bekliyor. Çevresine hiçbir önlem alınmayan ve adeta metruk bir hale gelen binaların çatılarından düşenler insan hayatını tehlikeye atıyor. Bazı şahıslar tarafından farklı amaçlar için de kullanılan binalarda neredeyse her gün yangın çıkıyor. Binaların çevresinde hiçbir önlemin alınmadığını dile getiren vatandaşlar, insanların sokak ve caddeler yürümekte zorluk çektiğini söyledi.

Ağır hasarlı binaların tehlike saçtığını ve yıkılmasını gerektiğini dile getiren vatandaşlardan Ahmet Kaya, “Elazığ depreminde bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş depreminden bu yana ağır hasarlı binalar yıkılmadı. Tehlike saçıyor. Çocuklar ve aileler altından geçemiyor. Araçların üzerine parçalar dökülüyor. Her türlü tehlike ile karşı karşıyayız. Bazı yerleri yaktılar. Bu yüzden yetkililere sesleniyoruz binaların bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Rızaiye Mahallesi merkez bir mahalle olmasına rağmen çok fazla ağır hasarlı bina var. Halen yıkılmadı ve metruk bir şekilde duruyor. Bir an önce yıkılmasını ve pisliklerin temizlenmesini istiyoruz. Önlem de yok, ortada böyle duruyor" dedi.

Binaların bir an önce yıkılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Ahmet Köse de saçakların hep döküldüğünü, buradan geçen vatandaşların her an ölümle burun buruna geldiğini söyledi.

Reşit Saylan ise, “Mahallemiz depremde perişan oldu. Şu anda bakım yapan ve yıkan yok. Bunu bir an önce temizlesinler. Tehlike saçıyor. İçeri girip gece yakıyorlar. Yağmur yağınca daha fazla tehlike saçar. Sokak arası geçiyorsun. Yukarıdan bir şey tepene düşerse ne yapabilirsin. Bunlar yıkılsın ve temizlesin” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA