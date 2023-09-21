Yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu, esnaf caddeyi boks ringine çevirdi

Bursa’da yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunan şahsa tepki gösteren vatandaşlar, çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle caddeyi boks ringine çevirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir kadına sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahsa çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyürken çıkan kavga sonrası cadde adeta boks ringine döndü.

Çıkan kavga sonrası olaya tanık olan bir işletmenin müşterileri işletmenin iç kısmına sığınırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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