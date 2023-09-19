Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 9 adet el bombası olduğu tespit edildi. Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edildi.

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Olay, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Gölü'ne yüzmek için giren Mustafa C. isimli vatandaş, gölde patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edildi. Bombaların imha edildiği esnada sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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