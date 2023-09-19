Emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık bebek, babasının kullandığı otomobilin altında can verdi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evinden emekleyerek çıkan 11 aylık bebek, babasının kullandığı otomobilin altında kalarak can verdi.

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Kaza, Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi Canan 1 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin bahçesinden emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık Bünyamin bebek, babası E.İ.’nin kullandığı otomobilin kazara altında kaldı. Oğlunu ezdiğini fark eden E.İ., çocuğunu Ergani Devlet Hastanesi’ne kendi aracıyla götürdü.

Hastaneye götürülen Bünyamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile ise burada sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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