Esenyurt’ta yol kavgasında çekiçle aracın camını kırdı, polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı.

Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü. Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O sırada şahıslardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı. Sinirli şahıs daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı.

Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Caddede bulunan vatandaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA