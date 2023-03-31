Van’da bir garip kaza

Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobil dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

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Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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trafik
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