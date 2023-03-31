Depremde hayatını kaybeden çocuğun deprem haberi yazdığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiği 11 yaşındaki Mevlüt Eymen Erevik'in, 2 yıl önce yazdığı deprem haber notu, hayatını kaybettiği binanın enkazından çıktı.

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Değerli meslektaşlarım; İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı üzerine, Sayın Genel Başkanımız, saat 12:00'de İl Başkanlığımızda olacaktır. Bilginize sunarım. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ebrar Sitesi'ndeki 7 katlı Hazal Apartmanı'nda ikamet eden Erevik Ailesi de depreme yakalandı. 

Deprem sonrası aileden 3, binadan ise 6-7 kişi sağ kurtulabildi. Binada polis memuru annesi Zülfiye Erevik Erevik ile birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mevlüt Eymen Erevik’in ablası Hatice Rana, kardeşi Elif Duru ve babası Mevlüt Erevik'in ise depremden sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Enkazdan Eymen'in kendi el yazısıyla hazırladığı bir haber bülteni çıktığı aktarıldı. Haber bülteninde Eymen'in, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen depremi haberleştirmesi ve gazeteci gibi kalem alması dikkat çekti. 

"30 DAİRELİK BİNADA 6-7 KİŞİ KURTULMUŞTU"

Mevlüt Eymen’in dayısı Mustafa Tunç, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Depremden kendimizi dışarı attık ve birbirimiz ile haberleşmek istedik. Kardeşime ve Mevlüt'e ulaşamadık. Biz de gittik yaşadıkları Ebrar Sitesi'ne, enkaz yığınıydı. Çok şükür, iki yeğenimizi ve eniştemizi sağ çıkardık. Ancak Mevlüt Eymen yeğenim ile kız kardeşimin cansız bedenini çıkardık. 5 aylık bebek ve annesi de çıktı. Daha sonra bir uzman çavuşun çıktığını gördük. 30 dairelik binada 6-7 kişi kurtulmuştu."

"DEPREMİ HABER YAPAN ÇOCUK..."

Yeğeninin deprem haberini okuyarak duygusal anlar yaşayan Tunç, şöyle konuştu:

"Mevlüt Eymen 2 yıl önce Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geliyor. Gazeteciliğe haber olaylarına meraklıydı. Kendince küçük bir haber yazıyor ve başlık atıyor. Enkaz esnasında ise, hatıralarını ararken bu haber not defterini buldum. Depremi haber yapan çocuk depremde hayatını kaybetti. Zeki, terbiyeli ve küçüğünü büyüğünü bilen bir çocuktu. Allah annesi ile beraber rahmet eylesin."

Mevlüt Eymen'in yazdığı haberde, şu ifadelere yer verdiği aktarıldı:

"Malatya Pütürge'de 4.7'lik depremde belediye başkanından aldığımız bilgiye göre, bu ana kadar hiçbir şey olmadı ve Fıratlar bölgesinde hissedildi. Deprem saat 17.20'de meydana geldi. Dediğimiz gibi Fıratlar başta Gaziantep olmak üzere, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi."

Kaynak: İHA

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