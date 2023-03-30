Burçlara özel kolonya üretildi

Mardin'de bulunan Dr. Mars, ürünleri ile yenilikçi olmaya devam ediyor. Parfüm ve kolonya üretiminde öncü olan Dr. Mars, astrolojiye inanan insanlar için de ürün geliştirdi.

Her burcun astrolojide yer alan rengi ve kokusuna uygun olarak kolonya üreten Dr. Mars, burçların simgelerini de şişelerin üzerine taşıdı. Her burcun kendi rengini taşıyan kolonyalar, yeşilden sarıya kadar birçok renkten oluşuyor. Renklerin yanı sıra astrolojide yer alan ve burçların olduğu söylenen kokulara göre hazırlanan kolonyalar, raflardaki yerini aldı.

Kaynak: İHA