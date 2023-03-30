Eski altın ve gümüş takılar ellerinde yeniden hayat buluyor

Kırıkkale'de 37 yıldır atölyesinde eskiyen altında ve gümüş takılara yeniden hayat veren altın ustası, mesleğini 37 yıldır ilk günkü aşkla sürdürüyor.

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Kırıkkale'de yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Şayık, 9 yaşında çırak olarak başladığı altın tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kırıkkale il merkezinde bulunan dükkanında 37 yıldır yaşına aldırış etmeden gümüş, altın ve çeşitli takıları gün yüzüne çıkartan Şayık, saf gümüşten de yüzükler yapıyor. Müşterilerini memnun etmek için işini büyük bir titizlikle yapan Şayık, yıllardır sürdürdüğü mesleği sayesinde çocuklarını büyüterek meslek sahibi olmalarını sağladığını söyledi.

Kaynak: İHA

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