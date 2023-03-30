Zonguldak'ta kar ve sis

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte sisin de meydana geldiği Zonguldak-Ereğli karayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, karla oluşan manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarısı yapmasının ardından Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar sebebiyle Zonguldak-Ereğli karayolu zaman zaman uzun araçlara kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karla birlikte sis de etkisini gösterince sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü Zonguldak-Ereğli karayolunda ekipler aralıklarla çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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