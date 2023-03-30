Erzincan güne karla uyandı

Bahar ayına girilirken Mart ayının son günlerinde Erzincan'a yağan kar vatandaşları şaşırttı. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün bu sene Erzincan'a geç yansıdığını kaydeden vatandaşlar karın yağmasının kuraklığa iyi geleceğini belirttiler.

Güne karla uyanan Erzincanlılar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde biriken karı temizleyip buz tutan camları kazıdıktan sonra iş yerlerine gitmek için yola koyuldular.

Kar ve tipi Erzincan'ın yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan, Kızıldağ ve Gümüşhane - Bayburt güzergahındaki Ahmediye geçitleri ile Erzurum güzergahındaki Sansa mevkiinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: İHA