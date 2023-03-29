Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

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Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.

Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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