Fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu
Erzincan’da etkili olan kuvvetli rüzgâr caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarını uçurdu, park halindeki araçlar zarar gördü.
Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunduğu Erzincan’da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camisi'nin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi.
"CEMAAT 5- 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKTI"
Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, “Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 10 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah’tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar” dedi.
Kaynak: İHA
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