Fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu

Erzincan’da etkili olan kuvvetli rüzgâr caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarını uçurdu, park halindeki araçlar zarar gördü.

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Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunduğu Erzincan’da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camisi'nin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi.

"CEMAAT 5- 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKTI"

Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, “Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 10 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah’tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar” dedi.

Kaynak: İHA

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