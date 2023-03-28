Akdağ’ın kardelenleri koruma altında: Cezası 244 bin TL

Ziyaret beldesine bağlı bin 500 rakımlı Alanoluğu mevkisinde erimeye başlayan karların arasından yükselen bu çiçeklerin koparılması yasak. Kardelenlerin yumrularının sökülmesinin cezasının 244 bin 315 TL olduğu öğrenildi.

Bölgedeki kardelen varlığının 7 yıl önce tespit edildiğini açıklayan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Biz bunu ilkbaharda çıkan bir bitki olarak görüyorduk. Hatta halkımız ‘akçiğdem’ derdi. Fakat literatürde kardelen olduğu belirlendi” dedi.