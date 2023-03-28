Yerleşime yakın yere moloz dökülmesine karşı suç duyurusu

Hataylı depremzede avukat Ecevit Alkan, enkazlardan toplanan molozlarının yerleşim yerine yakın bir yere dökülmesine karşı 17 kurum hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hataylı depremzede avukat Ecevit Alkan, enkazlardan toplanan molozlarının yerleşim yerine yakın bir yere dökülmesine karşı aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay Valiliği ile ilçe belediyelerin de bulunduğu 17 kurum hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alkan, "Akıllarındaki mesele, çok fazla para kazanmak. Mümkün olan en yakın yere en fazla eşyayı taşımaya çalışıyorlar. Bu, insan sağlığı için çok büyük risk teşkil ediyor. Neden bu kadar hızla taşımaya çalışıyorlar? Bu kadar kamyon gitsin, TOKİ'nin yeni yerleşim yapacağı yerde çalışsın" dedi.

"HİÇBİR KANUNA UYULMUYOR"

Molozların döküldüğü alanda konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Alkan, depremlerin olduğu zaman eşiyle ve kızıyla birlikte evde olduğunu belirterek, "Binamız hasar aldı ama çok şükür canlı bir şekilde çıktık. Şu an Döver köyündeyim. Annemin evinde kalıyorum. Eşimi ve kızımı güvenli bir yere gönderdim okul nedeniyle. Ankara'da okuluna devam ediyor" dedi.

Molozların kaldırılması, taşınması, depolanmasıyla ilgili kanunları hatırlatan Alkan, şunları söyledi:

"Burada olağanüstü bir hal söz konusu. Hiçbir kanuna uyulmuyor. Normalde vatandaşa ait bu molozlar. İçlerinde her türlü değerli eşya var. Demirinden tutun, ev eşyasına kadar her evde televizyon vardı, bulaşık makinesi vardı, çamaşır makinesi vardı, ev eşyaları vardı. Bütün bu eşyalarla birlikte kamyonlara usulsüz bir şekilde doldurulup moloz alanlarına getiriliyor. Burada ayrıştırılıyor ancak normalde yerinde ayrıştırılıp vatandaşa verilmesi gereken eşyalar, yağmalanıyor. Buraya gelen kamyonların büyük bir kısmı Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel firmalara ait. Özel firmalar Türkiye'nin her yerinden, İstanbul, Diyarbakır, Balıkesir, Amasya, yani aklınıza gelebilecek her ilden firmalar, şu an burada moloz taşıyorlar. Buraya getirilen molozlar, Antakya bölgesinden getirilen molozlar."

"HER TÜRLÜ TEHLİKEYİ SAÇACAK ŞEKİLDE TAŞIMA YAPIYORLAR"

Molozların döküldüğü yerin Altınözü ile Defne arasında kaldığını ve Harbiye'ye de yakın olduğunu belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harbiye, Hatay'a su sağlayan, temiz su sağlayan bölgelerden birisi. Şu an bu döküm sahası, Harbiye'deki şelale diye tabir edilen alanın üstüne dökülüyor ve ileride temiz su sıkıntısı yaşanacağını düşünüyoruz. Şimdi moloz taşıyan kamyonların nasıl taşıyacağı belli. Üstlerine bir branda çekilmesi gerekiyor. Hatta yönetmelikte, lastiklerinde çamur varsa bile ceza yazılması gerekiyor. Burada üstü açık, her türlü tehlikeyi saçacak şekilde taşıma yapıyorlar. Gerçekten güvenlik endişesi var. Herhangi bir aracın üstüne devrilebilir, taş dökebilir, demirleri sarkıyor. Demirler düşebilir. Buraya gelirken yerleşim yerlerinden geçip geliyorlar. Suç duyurusunu yaklaşık 10 gün önce bulundum. Çevre Şehircilik Bakanlığı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve AFAD Kriz Merkezi, Hatay Valiliği, hepsi hakkında suç duyurusunda bulundum. Çünkü hepsi birlikte sorumlular. Özellikle buradan seslenmek istiyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Defne, Altınözü Belediyeleri sahaya çıkıp bu kamyonlara 'Dur' desinler. Hiçbir şey yapamıyorsa, kurallara uysunlar, branda çeksinler. Tam doldurmadan buraya getirsinler."

"BU KADAR KAMYON, TOKİ'NİN YERLEŞİM YAPACAĞI YERDE ÇALIŞSIN"

İşin maddi boyutuna da dikkat çeken avukat Ecevit Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akıllarındaki mesele şu, çok fazla para kazanmak. Mümkün olan en yakın yere en fazla eşyayı taşımaya çalışıyorlar. Bu, insan sağlığı, hayatı için çok büyük risk teşkil ediyor. Kurallara uyulursa en azından bir nebze insan sağlığı dikkate alınmış olur. Depremin üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Biz burada şok halindeydik. Bizim şok halinde olmamızdan faydalanarak bize ait olan mallar yağmalanıyor. Buna dur denmesini istiyoruz. Eğer şu molozların taşındığı yerlerde yeniden bina yapılmayacaksa kısa bir sürede, ki yapılmayacağını söylüyorlar. Bu acele neden? Neden bu kadar hızla taşımaya çalışıyorlar? Bu kadar kamyon gitsin, TOKİ'nin yeni yerleşim yapacağı yerde çalışsın."

Kaynak: ANKA

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