Bursa’da yolcu dolu halk otobüsünde panik anları kameraya yansıdı!
Bursa'da yolcu dolu halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan aniden çıkan servis aracının çarpmasıyla savruldu. Yolcuların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bursa merkez Osmangazi ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuları taşıyan halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu.
Kazanın etkisiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başarırken, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.
KAMERALARA YANSIDI
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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