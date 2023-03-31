EYT, borç yapılandırması... Yüke isyan eden SGK memurlarından iş yavaşlatma eylemi

GERÇEK GÜNDEM /

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, kamu borçlarının yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) iş yükünü artırdı. SGK, ek mesai ücretlerini artırırken çalışma koşulları artan memurlar Konya'da iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Konya’daki SGK İl Müdürlüğü de iş yoğunluğu ve personel azlığı sebebiyle tepki gösteren memurlar bugün iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirirken kurum önünde sloganlar attı.

Konya SGK İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada memurlar iş yoğunluğu ve yükü karşısında aldıkları maaşın yetersizliğini vurguladı.

İşçiler adına konuşan Büro Memur-Sen İş Yeri Temsilcisi Mehtap Soyuduru Çiçek, “Bugün SGK çalışanlarının 2012 yılında gasp edilen ek ödeme ve ikramiye gibi haklarının gasp edilmesi nedeniyle toplandık. Bugün Türkiye genelinde SGK çalışanları iş bırakma eylemi yaptılar. Biz Konya’da işe geldik, kartlarımızı bastık fakat iş yapmıyoruz. Seslerimizi duyuruyoruz. Bu arkadaşlarımız haklarını arıyorlar" ifadeleri kullandı.

Büro Memur Sen İş Yeri Temsilcisi Soyuduru Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"666 Sayılı KHK eşit işe eşit ücret amacıyla çıkartılmıştı. SGK gibi iş yoğunluğu çok olan yerlere eşit ücret verilmedi. EYT başta olmak üzere burada vatandaşların birçok işlemi hallediliyor. Ama özlük haklarına, ücrete gelindiği zaman asgari ücretin bir tık üzerinde maaşa çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız sadece haklarını istiyorlar. SGK çalışanları 666 ile alınan haklarının verilmesini istiyorlar. Mesai bile çok kısa süreli oldu. Sadece Konya’da bile 70-80 bin EYT’linin başvuru yapacağı düşünülüyor. Sayın hükümet yetkililerimize bizim haklarımızı teslim etmelerini istiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz” dedi.