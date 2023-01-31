Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin Yığıncal Köyü’nde, yurttaşlar su temin etmek için 20 kilometre yol gidiyor. Yurttaşlar, bidonlara doldurdukları suları eşekler vasıtasıyla hanelerine getiriyor. Yurttaşlar, yetkililerden yardım talep ediyor.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin Yığıncal Köyü’nde, yurttaşlar su sıkıntısı çekiyor.

Yığıncal Köyü’nde yurttaşlar, su temin etmek için 20 kilometre yol gitmek zorun kaldı. Yurttaşlar, eşekler vasıtasıyla 20 kilometre giderek bidonlarla su taşıyor.

Su temin etmekte zorlanan yurttaşlar, mevsim şartları ağırlaşmadan yetkililerden yardım talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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