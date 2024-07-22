Çanakkale'de hasadı başladı, üreticinin memnun oldu: Tarlada kilosu 35 TL!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali hasadı başladı.

İç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet gören Lapseki şeftalisinin 30 ile 35 TL arasında satılması ise üreticiyi memnun etti.

"FİYATLARDAN MEMNUNUM"

Hasada ilişkin konuşan şeftali üretici Hikmet Şahin, "Fiyat durumları şuanda iyi. Bereket versin. Fiyatlar 30 ile 35 lira. Fiyatlardan memnunum. Malına bakarsan, kalitesi iyi olursa, fiyatlarda karşılıyor" dedi.

ŞEFTALİ

Şeftali, ılıman iklimlerde yetişen, sulu ve lezzetli bir yaz meyvesidir.

Şeftali, birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Şeftalinin bazı önemli faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Şeftalide bulunan C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar: Şeftalide bulunan lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler,

- Göz sağlığını korur: Şeftalide bulunan A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Şeftalide bulunan C vitamini, kolajen üretimini teşvik ederek cildin daha elastik ve pürüzsüz görünmesini sağlar,

- Kansere karşı korur: Şeftalide bulunan antioksidanlar, kansere neden olan serbest radikallerin etkisini etkisiz hale getirerek kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Şeftalide bulunan potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem