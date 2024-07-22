Çanakkale'de hasadı başladı, üreticinin memnun oldu: Tarlada kilosu 35 TL!

Çanakkale'de üreticiyi memnun eden şeftali hasadı başladı. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyve olan şeftali yoğun talep görürken, tarlada kilosu 35 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali hasadı başladı.

İç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet gören Lapseki şeftalisinin 30 ile 35 TL arasında satılması ise üreticiyi memnun etti.

"FİYATLARDAN MEMNUNUM"

Hasada ilişkin konuşan şeftali üretici Hikmet Şahin, "Fiyat durumları şuanda iyi. Bereket versin. Fiyatlar 30 ile 35 lira. Fiyatlardan memnunum. Malına bakarsan, kalitesi iyi olursa, fiyatlarda karşılıyor" dedi.

Çanakkale'de hasadı başladı, üreticinin memnun oldu: Tarlada kilosu 35 TL! - Resim : 1

ŞEFTALİ

Şeftali, ılıman iklimlerde yetişen, sulu ve lezzetli bir yaz meyvesidir.

Şeftali, birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Şeftalinin bazı önemli faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Şeftalide bulunan C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar: Şeftalide bulunan lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler,

- Göz sağlığını korur: Şeftalide bulunan A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Şeftalide bulunan C vitamini, kolajen üretimini teşvik ederek cildin daha elastik ve pürüzsüz görünmesini sağlar,

- Kansere karşı korur: Şeftalide bulunan antioksidanlar, kansere neden olan serbest radikallerin etkisini etkisiz hale getirerek kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Şeftalide bulunan potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Çanakkale
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Bursa'da geç hasat başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 85 TL! Geç Hasat Başladı, Fiyatı Uçuşa Geçti
Malatya'da zorlu süreç başladı, hasat sonrası 1 kilosu 200 TL kazanç sağlıyor: Tam bir vücut koruyucu! Hasat Sonrası 1 Kilosu 200 TL Kazanç Sağlıyor
Düzce'de yeni moda hasat başladı, büyük ilgi görüyor: Örnek gösteriliyor! Yeni Moda Hasat Başladı, Büyük İlgi Görüyor
Bursa'da Bilinmeyen Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi: Tarlada Kilosu 300 TL! Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi
Kuyumcularda Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor: Yok Satıyor! Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor
Bursa'da yüz güldüren hasat başladı, 1 dönümden 10 ton ürün: Tarlada kilosu 30 TL! 1 dönümden 10 ton ürün: Kilosu 30 TL
Kars'ta 'Sarı Altın' Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü: Diğerlerinden Farklı! Üreticinin Yüzü Güldü: Diğerlerinden Farklı
Adana'da Hasadı Başladı, TIR'larla Sevk Ediliyor: Tarlada Kilosu 11 TL! Hasadı Başladı: Tarlada Kilosu 11 TL
Yozgat'ta hasadı başladı, üreten perişan oldu: Pazar bulunmuyor! Hasadı başladı, üreten perişan oldu
Ağrı'da yetişmez denildi, hasadı başladı: 400 ton ürün! Yetişmez denildi, hasadı başladı
Aydın'da hasat telaşı başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 12 TL! Fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 12 TL
Artvin'de organik hasat başladı, ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu! Ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama