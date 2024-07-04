Adana'da Hasadı Başladı, TIR'larla Sevk Ediliyor: Tarlada Kilosu 11 TL!

Adana'da karpuz hasadı başladı. Yaz aylarının vazgeçilmesi olan ve TIR'larla sevk edilen Karpuz, içerdiği vitaminler sayesinde yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görürken, tarlada kilosu 11 TL'den alıcı buluyor.

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Adana'da yaklaşık çekirdeksiz karpuz, hasadı başladı.

Bu sene yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen ve şuanda hasat edilen çekirdeksiz karpuz, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine ihraç ediliyor.

"KİLOSU 11 TL"

Hasada ilişkin konuşan karpuz üreticisi Ömer Pamuk, "“Avrupa kupalarından kaynaklı bu sene ilgiden çok memnunuz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karpuzun tadı çok güzel. Şuanda karpuzun kilogram fiyatı 10-11 TL" dedi.

Adana'da Hasadı Başladı, TIR'larla Sevk Ediliyor: Tarlada Kilosu 11 TL! - Resim : 1

ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ

Çekirdeksiz karpuzlar, özel bir üretim tekniği ile elde edilen, çekirdekleri çok az veya hiç olmayan karpuz türleridir. Bu karpuzlar, normal karpuzlara göre daha pratik ve lezzetli olduğu için son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Çekirdeksiz karpuzun faydaları:

- Çekirdeksiz karpuz, normal karpuzla aynı vitamin ve mineralleri içerir,

- Çekirdeksiz karpuz, kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- Çekirdeksiz karpuz, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir,

- Çekirdeksiz karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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