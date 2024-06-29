Aydın'da hasat telaşı başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 12 TL!

Aydın'da sabahın erken saatlerinde karpuz hasadı başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve ferahlatıcı özelliğiyle yoğun talep gören karpuz, tarlada 12 TL'den alıcı buluyor.

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Aydın'da karpuz hasadı başladı.

Hasat telaşı yaşanırken, aşırı sıcaklar sebebiyle Adana karpuzunun yanması Aydın karpuzuna olan talebi artırdı.

"KİLOSU 12 TL"

Hasada ilişkin konuşan karpuz üreticilerinden Tosun Demir, "Hareket çok hızlı. Şu anda arz talebi karşılayamıyor. Çok yoğun. Millete malı yetiştiremiyoruz. Mallar bu sene, Adana, Antalya'nın erken yanmasıyla birlikte Çukurova'dan sonra en büyük karpuz bölgesi olan Ege'de karpuza olan talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yani 50 dönüm yere giriyoruz, bir gün demiyor. Bizim ufak pikap arabalar hepsi. Üçer beşer ton günlük alıp gidiyorlar. Ege'nin bu sene özellikle kalite oranı çok yüksek. Aydın bölgesi bu sene kalite olarak en üst seviyede. Çok güzel kalite var. Aroması çok güzel, yemesi çok güzel. Türkiye'nin her bölgesine gitti bu sene Aydın karpuzu. Sivas'a Van'a kadar gitti. Bu sene karpuz gerçekten çiftçinin de, tüccarın da yüzünü güldürdü. Çok tatlı paralar kazanılıyor. Normalde biz bu karpuzu 4-5 lira satacağız gözüyle bakarken şu anda 11-12 TL bandında satılıyor" dedi.

Aydın'da hasat telaşı başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 12 TL! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz, yüzde 92 sudan oluştuğu için oldukça ferahlatıcı bir meyvedir.

Ayrıca C vitamini, A vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin açısından da zengindir. Karpuz, kan basıncını düşürmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Karpuzun bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Kalp hastalığı riskini azaltır,
- Kanser riskini azaltır,
- Göz sağlığını korur,
- Sindirimi düzenler,
- Kabızlığı önler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Kas ağrılarını azaltır,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Aydın
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