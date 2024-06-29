Artvin'de organik hasat başladı, ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu!

Artvin'de yaban mersini hasadı başladı. Organik olarak yetişen ve içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren yaban mersini, tam bir vücut koruyucu olarak talep görüyor.

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Artvin'in Hopa ilçesinde yaban mersini (Likapa) hasadı başladı.

Doğal ve organik olarak yetişip hasat edilen yaban mersini, taze tüketimin yanı sıra reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve olarak da değerlendiriliyor.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir besindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya, hafızayı geliştirmeye ve göze iyi gelmeye yardımcı olabilir.

Artvin'de organik hasat başladı, ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu! - Resim : 1

Yaban mersininin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kalp hastalığı riskini azaltır,
- Hafızayı geliştirir,
- Göz sağlığını korur,
- Kansere karşı korur,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Diş etlerini korur,
- Kan şekerini dengeler,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Artvin
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