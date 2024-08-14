100 Litre Mazot Bir Aylık Dükkan Kirası Oldu

40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi. Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı. Afişte yazan, ‘Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.