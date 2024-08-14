100 Litre Mazot Bir Aylık Dükkan Kirası Oldu

Elazığ'da daha önce iş yerini tanesi 7 lirayken 400 ekmek karşılığında kiralayan şahıs, bu kez müstakbel kiracılarına 3 seçenek sundu. İş yerinin camına astığı ilan ile kira bedeli olarak aylık 2 gram 24 ayar altın veya 100 litre mazot ya da yıllık 50 bin lira peşin seçeneklerini görenler şaşırdı.

Son Güncelleme:

40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi. Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı. Afişte yazan, ‘Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Faiz İndirimi Mi Geliyor? Faiz İndirimi Mi Geliyor?
Düşüş Başladı, Kapalıçarşı Esnafı Açıkladı: Altın Fiyatlarının Yönü Neresi? Altın Fiyatlarının Yönü Neresi?
Çanakkale'de hasadı başladı, üretici memnun oldu: Tarlada kilosu 35 TL! Hasadı Başladı: Tarlada Kilosu 35 TL
Bursa'da geç hasat başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 85 TL! Geç Hasat Başladı, Fiyatı Uçuşa Geçti
Malatya'da zorlu süreç başladı, hasat sonrası 1 kilosu 200 TL kazanç sağlıyor: Tam bir vücut koruyucu! Hasat Sonrası 1 Kilosu 200 TL Kazanç Sağlıyor
Düzce'de yeni moda hasat başladı, büyük ilgi görüyor: Örnek gösteriliyor! Yeni Moda Hasat Başladı, Büyük İlgi Görüyor
Bursa'da Bilinmeyen Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi: Tarlada Kilosu 300 TL! Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi
Kuyumcularda Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor: Yok Satıyor! Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor
Bursa'da yüz güldüren hasat başladı, 1 dönümden 10 ton ürün: Tarlada kilosu 30 TL! 1 dönümden 10 ton ürün: Kilosu 30 TL
Kars'ta 'Sarı Altın' Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü: Diğerlerinden Farklı! Üreticinin Yüzü Güldü: Diğerlerinden Farklı
Adana'da Hasadı Başladı, TIR'larla Sevk Ediliyor: Tarlada Kilosu 11 TL! Hasadı Başladı: Tarlada Kilosu 11 TL
Yozgat'ta hasadı başladı, üreten perişan oldu: Pazar bulunmuyor! Hasadı başladı, üreten perişan oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı
İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı