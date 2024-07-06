Düzce'de yeni moda hasat başladı, büyük ilgi görüyor: Örnek gösteriliyor!

Düzce'de tarlaya girerek herkesin kendi topladığı çilek hasadı başladı.

Hasada ilişkin konuşan üretici Yılmaz Keleş, "Buraya gelenler kendi çilek hasatlarını kendileri yapıyorlar. Zaten projemizin amacı buydu. İnsanlarda çok rağbet gösterdiler. Bu çilek fidelerinden bir tanesi Türkiye'ye yeni geldi. İlk defa bin ektim. Sonrasına bu çileği görüp ülke genelinde yapmak isteyen çok fazla üretici çıktı. Bu çileği ekmek isteyenlere firma beni örnek gösteriyor" dedi.

ÇİLEK

Düzce çileği, son yıllarda adından sıkça söz ettiren, lezzeti ve aromasıyla öne çıkan bir çilek türüdür. Düzce'nin iklim ve toprak şartlarına özgü bir çilek çeşidi olarak ortaya çıkan Düzce çileği, iri ve dolgun görünümüyle dikkat çeker.

Düzce çileğinin faydaları:

Düzce çileği, C vitamini, A vitamini, E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu vitamin ve mineraller, Düzce çileğinin birçok sağlık faydası olmasını sağlar.

Düzce çileğinin faydaları arasında şunlar yer alır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Göz sağlığını korur,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

- Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur,

- Kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem