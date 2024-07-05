Bursa'da Bilinmeyen Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi: Tarlada Kilosu 300 TL!

Bursa'da yaban mersini hasadı başladı. İçerdiği birçok vitamin ve minarel ile insan sağlığı için de önemli rol oynayan yaban mersininde pazar sorunu baş gösterirken, tarlada kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.

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Bursa Keles ve Orhaneli'de yaban mersini hasadı başladı.

İçinde demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko gibi birçok vitamin ve minareli içeren bu meyve insan sağlığı için de önemli rol oynuyor.

"KİLOSU 300 TL"

Hasada ilişkin konuşan üretici Serdar Burcan, "Pazar payı pek bilinmediği için satışlarda zorlanıyoruz. Domates ve biber gibi çok sık satılmadığı için alıcı bulmak zor. Yaklaşık bin 800-2 bin civarında fidanım var. Kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Yarım kiloluk paketlerle satış yapıyoruz" dedi.

Bursa'da Bilinmeyen Hasat Başladı, Pazar Sorunu Baş Gösterdi: Tarlada Kilosu 300 TL! - Resim : 1

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, tatlı ve hafif ekşi bir tada sahiptirler. Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile tanınırlar. Ayrıca C vitamini, K vitamini, manganez ve antioksidanlar gibi sağlığa faydalı besin öğeleri açısından da zengindirler.

Yaban mersininin bazı faydaları şunlardır:

- Göz sağlığını korur: Yaban mersini, antosiyanin adı verilen bir tür antioksidan bakımından zengindir. Antosiyaninlerin, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi göz hastalıklarının riskini azalttığı düşünülmektedir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Yaban mersini, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek nitrat bakımından da zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yaban mersini, C vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir,

- Bilişsel işlevi iyileştirebilir: Yaban mersininin, hafıza ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek bilişsel işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir,

- Kalp hastalığı riskini azaltabilir: Yaban mersininin, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan damarlarının işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından da zengin olduğu bilinmektedir. Bu etkiler, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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