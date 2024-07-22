Bursa'da geç hasat başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 85 TL!

Bursa'da yüksek rakım nedeniyle geç kiraz hasadı başladı. Vitamin, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyve olan kiraz , üreticinin yüzünü güldürürken, tarlada kilosu 85 TL'den alıcı buluyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1350 rakımda Napolyon kirazı hasadı başladı.

Hasadı yapılan kiraz 35 TL'ye satılırken, yüksek rakımda geç hasat nedeniyle kirazın fiyatı 80-85 TL'ye kadar çıktı.

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Hasada ilişkin konuşan üretici Kazım İmer, "Kirazlar bizim en iyi para kazandığımız ürün. Geç çıkmasından dolayı daha fazla fiyatları artıyor. Yani şu anda her tarafta eksildiği için fiyatlar iyi. Şu an kalibresine göre 70 liradan başlıyor 80-85 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan memnunuz" dedi.

Bursa'da geç hasat başladı, fiyatı uçuşa geçti: Tarlada kilosu 85 TL! - Resim : 1

KİRAZ

Kirazlar, renklerine göre tatlı ve ekşi olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Tatlı kirazlar genellikle kırmızı ve siyah renktedir, ekşi kirazlar ise sarı, yeşil ve siyahtır. Kirazlar taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak, salamura yapılarak, tatlılarda ve içeceklerde de kullanılabilir.

Kirazlar, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyvedir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler ve bu da onları kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir.

Kirazın bazı önemli faydaları şunlardır:

- Antioksidan kaynağıdır: Kiraz, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı hücreleri korur. Bu da kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- İltihapla savaşır: Kiraz, iltihap önleyici bileşikler içerir. Bu bileşikler, eklem ağrısı ve artrit gibi iltihaplanma ile ilişkili hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Uyku kalitesini artırır: Kiraz, melatonin adı verilen bir hormon içerir. Melatonin, uyku düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. Kiraz tüketmek uykuya dalma süresini kısaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürür: Kiraz, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Kiraz tüketmek, yüksek tansiyonu olan kişiler için faydalı olabilir,

- Sindirim sistemini düzenler: Kiraz, lif bakımından da zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Kiraz, düşük kalorili bir meyvedir. Ayrıca lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Kiraz, hafıza ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olan bileşikler içerir.

- Göz sağlığını korur: Kiraz, A vitamini bakımından da zengindir. A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olan bir vitamindir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Kiraz, C vitamini bakımından da zengindir. C vitamini, kolajen üretimini teşvik ederek cildin daha elastik ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa İnegöl
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