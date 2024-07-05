Kuyumcularda Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor: Yok Satıyor!

Hatay'da düğünlerde altın takma kültüründen vazgeçemeyen vatandaşlar, düşük bütçeli altın alabilmek adına her geçen gün daha ucuz olanı tercih eder durumda.

Vatandaşların bütçesel imkanlarına hitap etmek isteyen kuyumcular, ürünleri arasında fiyatı 600 TL bandında olan ve tırnak büyüklüğüne sahip olan 0.25 gramlık altını da bulunduruyor.

"600 TL GİBİ BİR FİYATI VAR"

Düşük bütçeli altına ilişkin konuşan kuyumcu Nuri Şişman, artan altın fiyatları karşısında vatandaşların daha ucuz olan hediyelik altına yöneldiklerini belirterek, "Deprem bölgesinde asrın felaketinin hemen ardından itibaren hizmet vermeye başladık. Yavaş yavaş sezon başlıyor ama artan fiyatlar sebebiyle piyasa bayağı dar. İnsanlar artık çeyrek, yarım tüm gibi altınları tercih edemiyorlar. Şu anda yeni trend yarıma kadar düşmüştü şimdi 0,25 gram da tercih edilmekte. Daha çok bunlar tercih ediliyor çünkü 600 TL gibi bir fiyatı var 0,25 gramlık altının" dedi.

"ALTIN OLDUĞU İÇİN RAĞBET GÖRÜYOR"

Şişman, "Yani düğün sezonunda daha çok tercih ediliyor. Altın kültürü bölgemizde var, bundan vazgeçemiyoruz. Artan maliyetler, artan fiyatlardan dolayı da artık insanlarımız çeyreğe yarıma yönelemediği için 0,25 gram altını tercih ediyor. Ekonomik anlamda daha fazla satışı gerçekleşiyor. Bir tırnak büyüklüğünde bile yok, gördüğünüz üzere ama altın olduğu için rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem