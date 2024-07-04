Bursa'da yüz güldüren hasat başladı, 1 dönümden 10 ton ürün: Tarlada kilosu 30 TL!

Bursa'nın Kestel ilçesinde coğrafi işaretli şeftali hasadı başladı.

Hasatla birlikte tarlaların önünden araçlarıyla geçen vatandaşlar ise canları isteyince soluğu tarlanın içinde alırken, tarlada kilosu 30 TL'den alıcı buluyor.

"1 DÖNÜMDEN 10 TON"

Hasada ilişkin konuşan üretici Cevdet Durmaz, "Burada 15 dönüm şeftali var. Yıla göre değişir ama dönüm başına 8-10 ton şeftali elde ediyoruz" dedi.

ŞEFTALİ

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Genellikle yumuşak ve sulu bir et, sert bir çekirdek ve tüylü bir kabuk ile karakterize edilir. Şeftaliler, sarı, beyaz, pembe ve kırmızı gibi çeşitli renklerde olabilir.

Şeftalinin Faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Şeftali, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Sindirim sisteminin sağlığını korur: Şeftali, lif bakımından da zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Cilt sağlığını destekler: Şeftali, A vitamini ve C vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminler, cildin elastikiyetini ve kolajen üretimini destekler. Bu sayede, cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Şeftali, A vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. A vitamini, göz sağlığının korunmasına yardımcı olur ve görme yetisini geliştirir,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir: Şeftali, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Kilo kontrolüne yardımcı olabilir: Şeftali, kalorisi düşük bir meyvedir. Bu nedenle, kilo kontrolü için ideal bir besindir. Ayrıca, lif içeriği yüksek olması sayesinde tokluk hissini uzun süre korur.

Kaynak: Gerçek Gündem