Düşüş Başladı, Kapalıçarşı Esnafı Açıkladı: Altın Fiyatlarının Yönü Neresi?

Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Hacı Koçak, "Sene başından beri vatandaşlar alış yönünde pozisyon alıyorlardı. Hızlı yükselişler görüldüğünde ise vatandaşlar kar satışı yapıyor. Vatandaşların alım satımı piyasayı çok fazla etkilemiyor. Uluslararası büyük fonların alım satımı altın fiyatlarında etkili oluyor" dedi.

"UZUN VADE TUTMALARINI ÖNERİYORUZ"

Enflasyondan korunmak için vatandaşların altına yöneldiğini söyleyen Koçak, "Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 483 dolar seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından bir gerileme görüldü. Bu gün ise ons altın 2 bin 400 dolar seviyelerinde. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlarımıza uzun vade tutmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 580 liradan, çeyrek altın 4 bin 170 liradan, tam altın 16 bin 815 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem