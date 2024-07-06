Malatya'da zorlu süreç başladı, hasat sonrası 1 kilosu 200 TL kazanç sağlıyor: Tam bir vücut koruyucu!

Malatya'nın Arguvan ilçesinde dut hasadı başladı.

Dutu ağaçlardan toplayan vatandaşlar ise, zahmetli bir uğraş olan pekmez yapımına başladı.

"KİLOSU 200 TL"

Hasat sonrası pekmez üreticileri Sultan Erkaya ile Ali Ekber Özdemir, dutun pekmeze dönüşmesinin zorlu bir süreç olduğunu belirterek, kilogramını 200 TL’den satışa sunduklarını söyledi.

DUT PEKMEZİ

Dut pekmezi, Türkiye'de yüzyıllardır geleneksel olarak üretilen ve tüketilen, lezzetli ve besleyici bir üründür. Özellikle kahvaltılarda ekmek ve peynirle birlikte tüketilmesi oldukça yaygındır. Dut pekmezi, aynı zamanda birçok sağlık faydası da sunmaktadır.

Dut Pekmezinin Faydaları:

Dut pekmezi, birçok vitamin, mineral ve antioksidan içerir.

Bu sayede dut pekmezi, aşağıdakiler gibi birçok sağlık faydası sunmaktadır:

- Kansızlığa iyi gelir: Dut pekmezi, demir bakımından oldukça zengindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar ve kansızlığın önlenmesine yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Dut pekmezi, C vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir. C vitamini ve antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı olur,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar: Dut pekmezi, lif bakımından da zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur,

- Hafızayı güçlendirir: Dut pekmezi, B vitaminleri bakımından da zengindir. B vitaminleri, beyin fonksiyonlarının gelişmesine ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olur,

- Enerji verir: Dut pekmezi, doğal şekerler bakımından da zengindir. Doğal şekerler, vücuda hızlı ve sağlıklı bir şekilde enerji sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem