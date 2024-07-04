Kars'ta 'Sarı Altın' Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü: Diğerlerinden Farklı!

Kars Kağızman'ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı.

Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen ve 'sarı altın' olarak bilinen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.

"FİYATI OLDUKÇA MAKUL"

Hasada ilişkin konuşan üreticiler, "Kağızman’da kayısı çiçekleri açtığında böyle giderse bütün Türkiye’ye yetecek kayısımız var demiştik. Çok şükür öyle de oldu kayısımız bol ve fiyatı oldukça makul" diye konuştular.

KAYISI

Kayısı, Prunus armeniaca adı verilen meyve ağacının meyvesi olan sert çekirdekli bir meyvedir. Genellikle turuncu, sarı veya kırmızı renkte olur. Olgunlaşmış kayısılar tatlı ve sulu bir içeriğe sahiptir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir.

Kayısının Faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kayısı, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Sindirim sisteminin sağlığını korur: Kayısı, lif bakımından da zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Cilt sağlığını destekler: Kayısı, A vitamini ve C vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminler, cildin elastikiyetini ve kolajen üretimini destekler. Bu sayede, cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Kayısı, A vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. A vitamini, göz sağlığının korunmasına yardımcı olur ve görme yetisini geliştirir,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Kayısı, kalorisi düşük bir meyvedir. Bu nedenle, kilo kontrolü için ideal bir besindir. Ayrıca, lif içeriği yüksek olması sayesinde tokluk hissini uzun süre korur.

Kaynak: Gerçek Gündem