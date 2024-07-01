Yozgat'ta hasadı başladı, üreten perişan oldu: Pazar bulunmuyor!

Yozgat'ta yeşil mercimek hasadı başladı. Tam bir protein deposu olan yeşil mercimekten çiftçi umduğunu bulamazken, pazar sıkıntısı da baş gösterdi.

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Yozgat'ta nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekim yapılan yeşil mercimek hasadı başladı.

Ancak kuraklık, sıcak hava, dolu yağışı nedeniyle bu yıl dekardan alacağı ürünün yarı yarıya düştüğünü belirten bölge çiftçisi hayal kırıklığı yaşıyor.

"PAZAR BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan üretici Bünyamin Ayverdi, "Ekiyoruz ekmeye de bir de bunun pazarı önemli. Pazar bulmakta sorun yaşıyoruz. Ofise götürüyoruz, ofis almıyor. Yok kurtlu diyor, yok çöplü diyor, almıyor. Bizi tüccarın eline yitiyor, tüccarın kucağına düşüyoruz, tüccar da istediği fiyata alıyor. Geçen seneki fiyata verirsem çok memnun olacağım. Belki de daha aşağı düşürecek. Çünkü esnaf da az, bunu alan tüccar da az, tüccar da yok. 4 tane tüccarın elinde kalacağız. Vicdanına, neye alırsa, kaça alırsa... Geçen sene 32 liraya verdik kilosunu, bu sene de ne olacağını bilmiyoruz. Yine 32 - 33 liraya verirsek canımıza minnet bileceğiz. En azından tırpancı parasıyla, mazot parası, gübre parasını ancak çıkaracak. Yapmasak bu sefer de tarla boş kalıyor, toprak bulunmuş, mecbur ekmek zorundayız" dedi.

Yozgat'ta hasadı başladı, üreten perişan oldu: Pazar bulunmuyor! - Resim : 1

YEŞİL MERCİMEK

Yeşil mercimek, baklagiller familyasından Lens esculentamoench türüne giren kültür bitkilerinin kurutulmuş taneleridir.

Lifli ve bol proteinli bir besin olan mercimek başta B vitamini ve demir olmak üzere kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, çinko ve fosfor mineralleri açısından da zengindir.

Yeşil mercimeğin faydaları:

- Protein deposu: Yeşil mercimek, vejetaryen ve vegan beslenenler için önemli bir protein kaynağıdır,

- Lif kaynağı: Yeşil mercimek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan lif açısından zengindir,

- Kan şekerini dengeler: Yeşil mercimek, glisemik indeksi düşük bir besin olduğu için kan şekerini dengeler,

- Kalp ve damar sağlığını korur: Yeşil mercimek, kolesterolü düşürmeye ve kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yeşil mercimek, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Yeşil mercimek, kalorisi düşük ve tokluk hissi veren bir besin olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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