Ağrı'da yetişmez denildi, hasadı başladı: 400 ton ürün!

Ağrı'da ilk defa ekilen çilek hasadı başladı. Meyve suları, reçeller, marmelatlar, dondurma ve sosların vazgeçilmezi çilekten, 1 yılda 400 ton verim alındı.

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Ağrı'da çilek hasadı başladı.

Çilek hasadına çiftçilerle beraber katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ağrı'da yetişmesi zor deniliyor ama çiftçilerimiz bizim de desteklerimizle, bizim yaptığımız projeye sahip çıkarak hem aromasıyla hem verimiyle Ağrı'da olabileceğini hem bize, hem hemşehrilerimize, hem tüm Türkiye'ye ispat etmiş oldular" dedi.

"400 TON VERİM BEKLİYORUZ"

Koç, "Bu yıl yine bir dekara 4 ton olmak üzere toplam 100 dekar gibi bir ekili çilek arazimiz var Ağrı'mızda. 400 ton gibi verim bekliyoruz. Piyasa şartlarındaki fiyatını dikkate aldığımız zaman buradan çiftçilerimizin 16 milyon liralık gibi bir gelir elde etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da yetişmez denildi, hasadı başladı: 400 ton ürün! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, vitamin C, K ve E, lif ve antioksidanlar da dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve kanserle savaşmaya yardımcı olabilir. Çilek ayrıca iyi bir lif kaynağıdır, bu da sindirimi düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Çilekleri taze olarak, dondurulmuş olarak veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca meyve suları, reçeller, marmelatlar ve soslar yapmak için de kullanılabilirler.

Çileğin bazı önemli faydaları şunlardır:

- Kalp ve damar sağlığını korur: Çilek, antosiyaninler ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, kolesterolü düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve kan damarlarını korur,

- Kanser riskini azaltır: Çilekteki antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve bu sayede kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı olur,

- Sindirimi kolaylaştırır: Çilek, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsak florasını dengeler,

- Göz sağlığını korur: Çilek, A vitamini ve lutein açısından zengindir. Bu besinler, göz sağlığının korunmasına ve katarakt gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Çilekteki antioksidanlar, cildin yaşlanmasını geciktirir, cildin yenilenmesine yardımcı olur ve cilt lekelenmelerini önler,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Çilek, düşük kalorili ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu sayede tokluk hissini uzun süre korur ve kilo vermeye yardımcı olur,

- Hafızayı güçlendirir: Çilekteki antioksidanlar, beyin hücrelerini korur ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olur,

- Kan şekerini dengeler: Çilek, lif bakımından zengindir. Lif, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve diyabet riskini azaltır,

- Böbrekleri korur: Çilek, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu sayede böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve böbrek taşı oluşumunu önler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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