Yozgat'ta talebe yetişilemeyen hasat başladı, tarladan çıkmadan tükeniyor: Kilosu 150 TL!

Yozgat'ta talebe yetişilemeyen böğürtlen hasadı başladı. C, K, E, vitamininin yanı sıra lif ve antioksidanlar da dahil olmak üzere birçok besin açısından zengin olan böğürtlen, tarladan çıkmadan tükenirken, kilosu 150 TL'den alıcı buluyor.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde böğürtlen hasadı başladı.

Böğürtlenin kilogram fiyatının 150 TL'den satıldığı bahçede, ürünler pazara inmeden yerinde tükeniyor.

"ÜRÜNLER BAHÇEDE BİTİYOR"

Hasada ilişkin konuşan üretici Atilla Açıkgöz, "Müşterilerimiz kendi bahçeleri gibi böğürtleni elleriyle topluyorlar, pazar sorunumuz kesinlikle yok, ürünler genelde bahçede bitiyor. Böğürtlenin faydasını bilen herkes buraya bilinçli olarak geliyor. Herkes bu durumdan memnun. Önceleri burada biber, domates, patlıcan üretiyorduk, herkes aynı an da ektiği için de bu ürünler para etmiyordu, satamıyorduk. Şimdi alternatif olarak kimsenin yapmadığı erkenci ürün böğürtleni yaparak vatandaşların hizmetine sunduk" dedi.

Yozgat'ta talebe yetişilemeyen hasat başladı, tarladan çıkmadan tükeniyor: Kilosu 150 TL! - Resim : 1

BÖĞÜRTLEN

Böğürtlen, gülgiller familyasına ait, dikenli çalı bitkilerinin meyvesi olan bir meyvedir. Genellikle koyu mor veya siyah renklidir, küçük tohumlar içeren sulu bir eti vardır. Böğürtlen, tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilen popüler bir meyvedir.

Böğürtlenler, vitamin C, K ve E, lif ve antioksidanlar da dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve kanserle savaşmaya yardımcı olabilir. Böğürtlen ayrıca iyi bir lif kaynağıdır, bu da sindirimi düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Böğürtlenleri taze olarak, dondurulmuş olarak veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca meyve suları, reçeller, marmelatlar ve soslar yapmak için de kullanılabilirler. Böğürtlenleri salatalara, yoğurda veya yulaf ezmesine ekleyebilirsiniz.

Böğürtlenlerin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kalp hastalığı riskini azaltır,
- Kansere karşı korur,
- Sindirimi düzenler,
- Kabızlığı önler,
- Göz sağlığını korur,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Hafızayı güçlendirir,
- Kan şekerini dengeler,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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