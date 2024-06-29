Osmaniye'de hasadı başladı, tam 4400 ton üretiliyor: Tarlada kilosu 80 TL!

Osmaniye Cevdetiye Beldesinde bamya hasadı başladı.

Tarladan 80 TL'den alıcı bulan bamya, üreticisinin de yüzünü güldürürken, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

"4400 TON BAMYA ÜRETİLİYOR"

Hasat programında konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bamya üretiminde Osmaniye’miz şu anda Türkiye'de birinci durumdadır. Yaklaşık 2800 dekar alanda 4400 ton bamya üretilmektedir. Bamya ilimizde üretim anlamında çok iyi gidiyor, istihdam anlamında da önemli. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bamya hasadında çalışanlara kolaylıklar diliyorum" dedi.

BAMYA

Bamya, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besindir. Aynı zamanda düşük kalorilidir ve birçok sağlık sorununa karşı faydalıdır.

Bamyanın bazı önemli faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemini destekler: Bamya, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önler, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak florasını dengeler,

- Kan şekerini dengeler: Bamya, lif ve polifenol içeriği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle diyabet hastaları için faydalıdır,

- Kalp sağlığını korur: Bamya, kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Bu sayede kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bamya, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Bamya, düşük kalorili ve yüksek lifli bir besindir. Bu sayede tokluk hissini uzun süre korur ve kilo vermeye yardımcı olur,

- Kemikleri güçlendirir: Bamya, K vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bu sayede kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Bamya, A vitamini ve lutein açısından zengindir. Bu sayede göz sağlığını korur ve katarakt gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Bamya, C vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Bu sayede cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cilt yaşlanmasını geciktirir,

- Böbrekleri korur: Bamya, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu sayede böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve böbrek taşı oluşumunu önler,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir: Bamya, antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Hamilelik döneminde faydalıdır: Bamya, folat açısından zengindir. Folat, nöral tüp defektlerinin önlenmesi için önemlidir. Bu nedenle hamile kadınlar için faydalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem