Bilecik'te hasadı başladı, toplama telaşı yaşanıyor: Tarlada kilosu 50 TL!

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde önemli geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz hasadına başlandı.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

KİLOSU 50 TL

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, "Kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilirken, kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

NAPOLYON KİRAZI

Napolyon Kirazı olarak bilinen kiraz çeşidi, aslında Ziraat 0900 olarak da adlandırılır ve Türkiye'ye özgü bir türdür. 1980'li yıllarda Ziraat Karadeniz Bölgesi Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilmiştir.

Napolyon Kirazının Özellikleri:

- Napolyon kirazı, iri ve kalp şeklinde, koyu kırmızı renkli, sert ve gevrek meyvelere sahiptir,

- Uzun saplıdır,

- Meyve eti sulu ve çatlamaya karşı dayanıklıdır,

- Tatlı ve az ekşidir,

- Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutulabilir, dondurulabilir ve meyve suyu, reçel ve marmelat yapımında kullanılabilir,

- İhracatta da oldukça rağbet görmektedir.

Napolyon Kirazının Faydaları:

- Napolyon kirazı, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur,

- Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar,

- Cilt sağlığını iyileştirir,

- Kanser riskini azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem