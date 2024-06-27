Bilecik'te hasadı başladı, toplama telaşı yaşanıyor: Tarlada kilosu 50 TL!

Bilecik'te Napolyon kirazı hasadı başladı. İri ve kalp şeklinde olan Napolyon kirazı, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, meyve suyu, reçel ve marmelat yapımında kullanılırken, tarlada kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde önemli geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz hasadına başlandı.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

KİLOSU 50 TL

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, "Kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilirken, kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Bilecik'te hasadı başladı, toplama telaşı yaşanıyor: Tarlada kilosu 50 TL! - Resim : 1

NAPOLYON KİRAZI

Napolyon Kirazı olarak bilinen kiraz çeşidi, aslında Ziraat 0900 olarak da adlandırılır ve Türkiye'ye özgü bir türdür. 1980'li yıllarda Ziraat Karadeniz Bölgesi Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilmiştir.

Napolyon Kirazının Özellikleri:

- Napolyon kirazı, iri ve kalp şeklinde, koyu kırmızı renkli, sert ve gevrek meyvelere sahiptir,
- Uzun saplıdır,
- Meyve eti sulu ve çatlamaya karşı dayanıklıdır,
- Tatlı ve az ekşidir,
- Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutulabilir, dondurulabilir ve meyve suyu, reçel ve marmelat yapımında kullanılabilir,
- İhracatta da oldukça rağbet görmektedir.

Napolyon Kirazının Faydaları:

- Napolyon kirazı, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,
- Göz sağlığını korur,
- Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar,
- Cilt sağlığını iyileştirir,
- Kanser riskini azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Giresun'da duyulmamış hasat başladı, altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL! Altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL
Kastamonu'da hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti: 1 dönümden 300 kilo ürün! Hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti
Eskişehir'de para etmeyince hasat yapılamadı, 30 dönüm ürün tarlada kaldı: Koyunlara yem oldu! Hasat yapılamadı, 30 dönüm ürün tarlada kaldı
Afyonkarahisar'da hasadı başladı, rekolte umut vermedi: Tarlada kilosu 20 TL! Rekolte umut vermedi: Tarlada kilosu 20 TL
Malatya'da 'sarı altın' hasadı başladı, on binlerce ailenin geçim kaynağı! 'Sarı altın' hasadı başladı
Adana'da zararına hasat başladı, çiftçi umduğunu bulamadı: Tarlada kilosu 5 TL! Zararına hasat başladı: Tarlada kilosu 5 TL
Bilecik'te hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: 1 dönüm ürün 60 bin TL! Hasadı başladı: 1 dönüm ürün 60 bin TL
Hatay'da meşakkatli hasat başladı, 1 dönümden 2 ton ürün: Tarlada kilosu 12 TL! 1 dönümden 2 ton ürün: Tarlada kilosu 12 TL
Tokat'ta duyulmamış hasat başladı, Fransa'dan almak için geldiler: Büyük talep görüyor! Fransa'dan almak için geldiler: Büyük talep görüyor
Manisa'da hasadı başladı, eken bin pişman oldu: Tarlada kilosu 10 TL! Eken bin pişman oldu: Tarlada kilosu 10 TL
Elazığ'da hasadı başladı, susuz yetişiyor: 200 ağaçtan 5 ton ürün! Susuz yetişiyor: 200 ağaçtan 5 ton ürün
Eskişehir'de talebe yetişilemeyen hasat başladı, 'yok' satıyor: Tanesi 35 TL! 'Yok' satıyor: Tanesi 35 TL
ÇOK OKUNANLAR
Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Yeni bir televizyon kanalı geliyor Yeni bir televizyon kanalı geliyor
Sinan Ateş davasına sayılı günler kala… Kilit isimden ani çıkış Sinan Ateş davasına sayılı günler kala açıklama geldi