Eskişehir'de para etmeyince hasat yapılamadı, 30 dönüm ürün tarlada kaldı: Koyunlara yem oldu!

Eskişehir'de çiftçiler yetiştirdikleri maydanozları para etmediği için hasat edemeyince tarlada koyunlara yediriyor.

Maydanoz yetiştiren fakat bu yıl istediği gibi ürünlerine talep olmadığından koyunlara yediren çiftçi Mehmet Salih Ege, "Yani çöpe gidiyor zaten, para etmediği için biz hayvanlara yediriyoruz şu an. Yani bizim mallar sıcaktan bayağı bir hasar gördü. Satılmadığı için maydanozu az az biçiyorduk. Şu anda hayvanlara yediriyoruz" dedi.

MAYDANOZ

Maydanoz, mutfakta yaygın olarak kullanılan popüler bir ottur.

Yaprakları taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir ve salatalarda, çorbalarda, soslarda ve garnitür olarak eklenebilir. Maydanoz, A, C ve K vitaminleri, folat, potasyum ve kalsiyum gibi besin maddeleri bakımından da zengindir.

Maydanozun Faydaları:

- Antioksidanlar açısından zengindir: Maydanoz, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Maydanoz, C vitamini ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Sindirimi kolaylaştırır: Maydanoz, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek lif bakımından zengindir,

- Kemikleri güçlendirir: Maydanoz, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilecek K vitamini bakımından zengindir,

- Kan basıncını düşürür: Maydanoz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum bakımından zengindir,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir: Maydanozdaki bazı bileşiklerin kansere karşı koruma sağlayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem