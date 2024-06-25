Adana'da zararına hasat başladı, çiftçi umduğunu bulamadı: Tarlada kilosu 5 TL!

Adana'da turfanda domates hasadı başladı. Yemek, salata ve sandviçlerin vazgeçilmez malzemesi olan domates hasadından çiftçi umduğunu bulamazken, tarlada kilosu 5 TL'den alıcı buluyor.

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Adana'da 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat başladı.

Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 5 liradan alıcı bulurken, hasadı yapılan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

"TAMAMEN ZARAR"

Hasada ilişkin konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Domateslerin çoğu yandığı için fiyatların yükselmesini bekliyorduk ama şuan fiyatlar 5-6 liradan gidiyor. 1 dönüm için 25 bine kadar masraf var. Çiftçimiz bu masrafın ancak yarısını kazanabildi. Diğer yarısı tamamen zarar. Domates yandığı için bu sene hasat erken bitecek" dedi.

Adana'da zararına hasat başladı, çiftçi umduğunu bulamadı: Tarlada kilosu 5 TL! - Resim : 1

DOMATES

Domates genellikle çiğ olarak salatalarda, sandviçlerde ve atıştırmalık olarak tüketilir. Ayrıca pişmiş olarak da kullanılabilirler ve soslar, çorbalar, güveçler ve diğer birçok yemeğin ana maddesini oluşturabilirler.

Domates, C vitamini, likopen ve potasyum dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, likopen ise kansere karşı koruma sağlayabilir. Potasyum ise kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Domatesin bazı faydaları şunlardır:

- C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,
- Likopen açısından zengindir ve kansere karşı koruma sağlayabilir,
- Potasyum açısından zengindir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,
- Lif açısından zengindir ve sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur,
- Antioksidanlar açısından zengindir ve hücreleri hasara karşı korur,
- Kalori ve yağ oranı düşüktür.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
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