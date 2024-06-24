Bilecik'te hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: 1 dönüm ürün 60 bin TL!

Bilecik'te karpuz hasadı başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, hasat sonrası kamyon kamyon sevk edilirken, 1 dönüm ürün 60 bin TL'den alıcı buluyor.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler, karpuz hasadına başladı.

Toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı karpuz üretimine elverişli olan ilçeye karpuz hasadı için Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan tarım işçileri geliyor.

"DÖNÜMÜ 60 BİN TL"

Hasada ilişkin konuşan Medetli köyü Muhtarı Gürhan Karaca, "Aroması, tadı ve şekliyle köyümüzün karpuzu herkes tarafından kalite olarak bilinmektedir. Bu sene karpuz üretiminden köylümüz gayet memnundur. Geçen sene dönümü 20 bin, 25 bin bandında giderken bu sene dönümü 50 bin ila 60 bin arasında satılmaktadır. Alan satan hayrını görsün bu seneki ilk hasadımızda burada başladı bol bereketli bir yıl olsun" dedi.

KARPUZ

Karpuz, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve E vitamini açısından zengin bir besindir.

Bilecik'te hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: 1 dönüm ürün 60 bin TL! - Resim : 1

Ayrıca potasyum ve lif bakımından da zengindir.

Karpuz tüketmenin birçok faydası vardır:

- Sıvı ihtiyacını karşılar: Karpuz, yüzde 92 oranında sudan oluşur. Bu nedenle, özellikle yaz aylarında sıvı ihtiyacını karşılamak için ideal bir besindir,

- Sindirim sistemini düzenler: Karpuz, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Karpuz, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Karpuz, A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kanseri önleyebilir: Karpuz, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bilecik
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