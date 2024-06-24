Hatay'da meşakkatli hasat başladı, 1 dönümden 2 ton ürün: Tarlada kilosu 12 TL!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kabak hasadı başladı.

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten çiftçi Adil Cünedioğlu, "20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 1 dönümden 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.

KABAK

Kabak, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir.

Ayrıca düşük kalorilidir. Kabak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kanser riskini azaltır, kalp ve damar sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabak tüketmenin birçok faydası vardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kabaktaki A vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Kabaktaki lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Kabaktaki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Kabaktaki A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kanseri önleyebilir: Kabaktaki antioksidanlar, kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem