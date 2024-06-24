Hatay'da meşakkatli hasat başladı, 1 dönümden 2 ton ürün: Tarlada kilosu 12 TL!

Hatay'ın bereketli topraklarında meşakkatli kabak hasadı başladı. Vitaminler ve lif bakımından zengin bir besin olan kabak, 1 dönümden 2 ton ürün verirken, tarlada 12 TL'den alıcı buluyor.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kabak hasadı başladı.

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten çiftçi Adil Cünedioğlu, "20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 1 dönümden 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.

KABAK

Kabak, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir.

Hatay'da meşakkatli hasat başladı, 1 dönümden 2 ton ürün: Tarlada kilosu 12 TL! - Resim : 1

Ayrıca düşük kalorilidir. Kabak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kanser riskini azaltır, kalp ve damar sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabak tüketmenin birçok faydası vardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kabaktaki A vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Kabaktaki lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Kabaktaki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Kabaktaki A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kanseri önleyebilir: Kabaktaki antioksidanlar, kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Reyhanlı
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