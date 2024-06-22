Manisa'da hasadı başladı, eken bin pişman oldu: Tarlada kilosu 10 TL!

Manisa'da karpuz hasadı başladı. Yaz aylarının en sevilen ve ferahlatıcı olan karpuzu eken bin pişman olurken, tarlada kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde karpuz hasadı başladı.

İlçenin kendine has karpuzu olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Poyrazdamı bölgesi karpuzunu yemeden kimse karpuz yedim demesin. Şu anda tarladaki fiyatlar 10 lira civarında. Geçtiğimiz sene bu karpuz 5-6 lira civarındaydı. Çiftçimiz bu fiyatlardan memnun değil" dedi.

"MASRAFLARIMIZI ANCAK ALIYORUZ"

Karpuz üreticisi ise artan maliyetler karşısında masraflarını zorlukla çıkardıklarını vurgulayarak, "Geçen seneye göre 7,5-8 liraya aldığımız karpuz fidanı bu sene 19 lira. Geçtiğimiz yıl 600-700 lira olan gübre 1600-1700 lira oldu. Biz bu fiyatlarla çok para kazanamıyoruz. Masraflarımızı ancak alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa'da hasadı başladı, eken bin pişman oldu: Tarlada kilosu 10 TL! - Resim : 1

KARPUZ

Sıcak iklimlerde yetişen karpuz, yaz aylarının en sevilen ve ferahlatıcı meyvelerinden biridir.

Karpuzun Faydaları:

- Sıvı Kaybını Önler: Karpuz yüzde 92 oranında sudan oluşur. Bu nedenle, özellikle sıcak havalarda susuz kalmayı önlemek ve vücut sıcaklığını dengelemek için ideal bir besindir,

- Cilt Sağlığını Destekler: Karpuz, A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler, cildin yenilenmesine ve yaşlanma belirtilerinin gecikmesine yardımcı olur. Ayrıca, karpuz antioksidanlar açısından da zengindir. Antioksidanlar, cildin serbest radikallerin neden olduğu hasardan korunmasına yardımcı olur,

- Kansere Karşı Korur: Karpuz, likopen adı verilen bir antioksidan içerir. Likopen, karaciğer, kolon ve prostat kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir,

- Kan Basıncını Düzenler: Karpuz, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır,

- Böbrek Sağlığını Korur: Karpuz, idrar söktürücü özellikler içerir. Bu özellikler, idrar söktürücü etkiye sahip olarak vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Bu da böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar,

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Karpuz, C vitamini bakımından da zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur,

- Kas Ağrılarını Hafifletir: Karpuz, iltihap önleyici özellikler içerir. Bu özellikler, egzersiz sonrası kas ağrılarını ve iltihaplanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Sindirim Sistemini Düzenler: Karpuz, lif bakımından da zengindir. Lif, sindirimi düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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