Eskişehir'de talebe yetişilemeyen hasat başladı, 'yok' satıyor: Tanesi 35 TL!

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde enginar hasadı başladı.

Yaklaşık 3 yıl önce arkadaşından aldığı enginar fidesini 1 dönümlük tarlasında ekerek, üretim yapmaya başlayan emekli memur Ali Akarsu, üründen verim almaya başlayınca satış yapmaya karar verdi. Geçen 3 yılda yetirdiği ürünleri eşiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Akarsu, gelen talebe yetişemediğini söyledi.

"PAZARDA 35 LİRA"

Akarsu, "Bunun bakımını yapacaksın ve göründüğü gibi keseceksin. Biz Eskişehir'e götürüyoruz, pazarlamamızı yapıyoruz. Kesilmiş halini pazarda 30-35 liraya satıyorlar" dedi.

ENGİNAR

Enginar, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir ve bu da onları sağlıklı bir besin seçeneği haline getirir.

Enginarın bazı potansiyel sağlık yararları arasında karaciğer fonksiyonunu iyileştirme, kolesterolü düşürme ve kan şekeri seviyelerini kontrol etme yer alır.

Enginarın bazı sağlık yararları şunlardır:

- Sindirimi iyileştirir: Enginar, lif bakımından zengindir ve bu da sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Kabızlığı önleyebilir ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir,

- Karaciğer fonksiyonlarını destekler: Enginar, karaciğer fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olan sinarin adı verilen bir bileşik içerir. Sindirimi kolaylaştırarak ve safra üretimini artırarak karaciğeri toksinlerden arındırmaya yardımcı olabilir,

- Kolesterol seviyelerini düşürür: Enginar, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek lif ve sinarin içerir,

- Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Enginar, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek lif içerir. Diyabet hastaları için faydalı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Enginar, düşük kalorili ve yüksek lifli bir besindir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem