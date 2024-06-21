Muş'ta hasadı başladı, eken servete kondu: 1,5 milyon TL kazanç!

Muş'ta çilek hasadı başladı. Tatlı, sulu ve aromatik bir tada sahip olan çilek, çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel, marmelat, şurup ve dondurma gibi çeşitli ürünlerde de kullanılarak üreticisine 1 yılda 1,5 milyon TL kazanç sağladı.

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Muş'ta son yıllarda çiftçilerin tercihi olan çilek ekiminde yüzler gülerken, hasadı başladı.

Geçmiş yıllarda yonca ektiği arazisinde çilek üretimine başlayan çiftçi Murat Özkan, 1 yılda elde ettiği 40 ton çilekten 1,5 milyon TL dolayında kazanç sağladı.

"1 YILDA 40 TONA ULAŞIYORUZ"

15 dönüm arazisinden çilek hasadı yapan Özkan, "Ben çilek ekmeye karar verdikten sonra Manisa'ya giderek 100 bin adet çilek fidesi getirdim. 2 yıldır çilek üretiyorum ve her yıl 8 ay boyunca mahsul elde ediyoruz. Ayda 5 ton dolayında mahsul elde ediyoruz ve bir yılda 30-40 tona ulaşmış oluyoruz" dedi.

Muş'ta hasadı başladı, eken servete kondu: 1,5 milyon TL kazanç! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, dünyanın birçok yerinde yetişen popüler bir meyvedir. Tatlı, sulu ve aromatik bir tada sahiptir.

Çilek çiğ olarak tüketilebilir, smoothie'lere, yoğurda, salatalara ve tatlılara eklenebilir. Ayrıca reçel, marmelat, şurup ve dondurma gibi çeşitli ürünlerde de kullanılır.

Çilekler C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindirler. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler ve bu da onları kalp ve damar hastalıkları, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir

Çileğin faydaları:

- Çilek, C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından zengindir,
- Lif içeriği yüksektir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,
- Antioksidanlar açısından zengindir ve hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur,
- Kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur,
- Kalp ve damar sağlığını korur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını korur,
- Kansere karşı koruma sağlayabilir,
- Hafızayı güçlendirir,
- Göz sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muş
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