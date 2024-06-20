Mardin'de bedava hasat başladı, yüzlerce kişi tarlaya akın etti: Tam 15 dönüm!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, 15 dönüm tarlaya ektiği soğanı hasat zamanı satamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.

"HAYRIMA DAĞITIYORUM"

Ücretsiz hasada ilişkin konuşan Kaya, "Kışın 50 liraya satılan soğanı ben yazın 5 liraya satamadım. Tüccar gelip benim soğanıma 2-3 lira fiyat biçiyor. Bu soğanı toplamaya kalksam benim işçi başı bir çuvalımın maliyeti 5 lira. Satamadığım için kendi köy halkıma, çevre köy halklarına hayrıma dağıtıyorum. Şu soğanlar tarlada satılmıyor. Ayrıca çevre köy ve bizim köyde 50 dönüm eken var. 100 dönümden fazla eken bir sürü çiftçi var. Hepsinin emeği şuan boşa gitmiş bulunmakta" dedi.

SOĞAN

Soğan, dünyanın en popüler sebzelerinden biridir ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Çiğ olarak salatalarda ve garnitürlerde yenebilir veya pişirilebilir.

Soğan, sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda besin açısından da zengindir. C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdırlar. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler, bu da hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilir.

Soğanın faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini içeriği sayesinde mikroplarla savaşır,

- Kanser riskini azaltır: Kuersetin ve antosiyanin gibi antioksidanlar bakımından zengindir,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olur,

- Kan şekerini dengeler: Diyabet hastaları için faydalıdır,

- Sindirim sistemini düzenler: Prebiyotik lif kaynağıdır,

- Kemikleri güçlendirir: Kalsiyum ve magnezyum içerir,

- Cilt sağlığını korur: A vitamini kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem