Antalya'da hasat sonrası yapımı başladı, tam bir vücut koruyucu: Kilosu 200 TL!

Antalya'da andız ağaçlarından toplanan kozalakların hasadı başladı. Hasat sonrası andız ağaçlarından toplanan kozalaklardan yapılan tam bir vücut koruyucu olan ve her derde deva olarak bilinen andız pekmezinin kilosu 200 TL'ye satılıyor.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda andız ağaçlarından toplanan kozalakların hasadı başladı.

Hasat sonrası andız ağaçlarından toplanan kozalaklardan yapılan tam bir vücut koruyucu olan ve her derde deva olarak bilinen andız pekmezinin kilosu 200 TL'ye satılıyor.

"5 KİLODAN 1 KİLO PEKMEZ ÇIKAR"

Pekmez yapan Halil Erdoğan, "Pekmez yapımına geçmek için bir gün öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gece saat 03.00'te kalkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tavaların altını kızgın ateşle ateşliyoruz. Tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece ısıda kaynatıyoruz. Tabii ki bu pekmezi yapması kolay değil. Oldukça zordur. Saatlerce kaynıyor. Yaklaşık 15 saat kaynatıyoruz. 15 saat kaynattıktan sonra kıvamını takip ederek tavaları indiriyoruz. 5 kilodan bir kilo pekmez çıkar. Gerçekten bu pekmezi yapmak zordur" dedi.

Antalya'da hasat sonrası yapımı başladı, tam bir vücut koruyucu: Kilosu 200 TL! - Resim : 1

ANDIZ PEKMEZİ

Andız pekmezi, andız ağacının gövdesinde yer alan özünün (meyvesinin) kaynatılıp, şeker ilavesi ile hazırlanan şifalı bir pekmez türüdür.

Koyu kahverengi renginde ve yoğun bir lezzete sahiptir. Andız pekmezi, Türkiye'de kahvaltıda ekmek ile birlikte sıklıkla tüketilir. Ayrıca tatlılarda, soslarda ve turşularda da kullanılabilir.

Andız Pekmezinin Faydaları:

- Kansızlığa iyi gelir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Enerji verir,
- Cilt sağlığını korur,
- Hafızayı güçlendirir,
- Stresi azaltır,
- Kemikleri güçlendirir,
- Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir,
- Öksürüğü hafifletir,
- Balgam söktürücü özelliği bulunur,
- Vücuttaki toksinleri atar,
- Böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur,
- Kolesterolü düşürür,
- Tansiyonu dengeler.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Antalya
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