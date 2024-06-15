Ankara'da zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor: 2 saatte yapılıyor!

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki dut bahçelerinde olgunlaşan dut meyvelerinin hasadı başladı.

Sabah erken saatlerde dut bahçesine gelen üreticiler, dutları olgunlaşma sürecine göre hasat ediyor. Ayrıca sıcak havalarda toplanması daha da güçleşen dutların sabah güneşin doğmasıyla beraber toplanması da büyük önem taşıyor.

"VAKTİMİZ ÇOK DAR"

Hasada ilişkin konuşan dut üreticisi Ersin Kaya, "Haziranın ilk haftası gün ışıması saat 04.30 05.00 arası olduğu için gün ışıyınca başlayabiliyoruz. Saat 08.00'de de dutları teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü o dutlar Ankara'ya götürülüp pazarda yer bulacağı için vaktimiz çok dar. Hızlı bir şekilde 2 ile 2 buçuk saat içerisinde toplamayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

DUT

Dut, besin değeri yüksek ve birçok sağlık faydası sunan lezzetli bir meyvedir.

Hem taze olarak hem de kurutularak tüketilebilen dut, çeşitli mutfaklarda da kullanılmaktadır.

Dutun bazı önemli faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Dut, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini destekleyen ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan bir antioksidandır,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur: Dut, lif bakımından da zengindir. Lif, sindirimi düzenlemeye, kabızlığı önlemeye ve bağırsak florasını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur: Dut, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir bileşik olan antosiyanin bakımından zengindir,

- Göz sağlığını korur: Dut, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler bakımından da zengindir. Bu karotenoidler, gözleri makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı rahatsızlıklardan korumaya yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını korur: Dut, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca dut, kolajen üretimini teşvik ederek cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumaya yardımcı olabilir,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir: Dut, antioksidanlar ve antosiyaninler bakımından zengindir. Bu bileşikler, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olarak kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Dut, lif bakımından zengindir ve kalorisi düşüktür. Bu nedenle dut, kilo vermeye çalışanlar için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olabilir.

Dutun kullanımı:

* Taze olarak tüketilebilir,

* Kurutularak saklanabilir,

* Pekmez, reçel, marmelat yapımında kullanılabilir,

* Şurup yapılabilir,

* Smoothie ve meyve sularına eklenebilir,

* Kek, kurabiye gibi hamur işlerinde kullanılabilir,

* Dondurma ve sorbelere eklenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem