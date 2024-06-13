Hatay'da bereketli hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 32 TL!

Hatay'ın bereketli topraklarında muz hasadı başladı. C vitamini, magnezyum ve lif açısından zengin bir besin olan muzun kilosu tarlada 32 TL'den alıcı buluyor.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinin verimli topraklarında serada yetiştirilen muz hasadı başladı.

İthal muza rakip olan yerli muz, yurt içinde birçok noktaya gönderiliyor. Yerli muz, seradan 32 TL'den alıcı buluyor.

"ANAMUR'U ARATMIYOR"

Muz hasadına ilişkin konuşan üretici Sercan Satmaz, "100 dönüm üzerinde seramız var. Bizim ürünlerimiz Anamur'u aratmıyor, bizim burada sadece biraz acemilik var. Toprak olarak biz onlardan daha üstünüz. Normalde muz ekimi her ay yapılır hangi ayda ekersen bir yıl sonra o ayda ürün alırsın. Mart ayında ekersen, Mart ayında hasat alırsın. Eylül ayında ektiğin ağacın, tonajı ortalama 40 kilo olur. Mart ayında ektiğin ağacın tonajı 20 kilo olur. Ama Mart ayında yetişen ürünün fiyatı daha yüksek olur" dedi.

Hatay'da bereketli hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 32 TL! - Resim : 1

MUZ

Muz, Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerine özgü, uzun ve yeşil kabuklu (bazı türleri kırmızı veya pembe de olabilir) bir meyvedir. Muz ağacı (Musa) olarak bilinen bir bitkinin meyvesidir. Dünyada en çok tüketilen meyvelerden biridir.

Muzun faydaları:

- Besin değeri yüksektir: Muz, potasyum, B6 vitamini, C vitamini, magnezyum ve lif açısından zengin bir besindir,

- Sindirim sistemine faydalıdır: Muz, prebiyotik bir besin kaynağıdır. Bu da sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Muzdaki potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır,

- Enerji verir: Muz, kolay sindirilebilen karbonhidratlar açısından zengindir. Bu nedenle, hızlı bir şekilde enerji verir,

- Kasları güçlendirir: Muzdaki potasyum, kasların işlevini destekler ve krampları önler,

- Ruh halini iyileştirir: Muzdaki B6 vitamini, beyinde serotonin ve dopamin hormonlarının üretimini artırır. Bu da ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Muzdaki C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Muz, lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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