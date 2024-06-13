Adana'da hasat öncesi kriz büyüdü, çiftçi zarar etti: Yüzlerce dönüm kurudu!

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzlerce dönüm ekili mısır, sulanamayınca olgunlaşmadan kurudu.

Çiftçiler, damlama sistemini kurduklarını ama su olmadığı için kullanamadıklarını söyledi.

"TAMAMI KURUYABİLİR"

Konuya ilişkin Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, bölgede çok sayıda tarlanın susuzluk nedeni ile kuruduğunu ifade ederek, "Kozan geçen sene kapalı sulama sistemine geçti. Çiftçilerin damlama ile sulaması lazım salma sistem izin vermiyor. Damlama sistemi kuruldu ama sulama yapılamadı. Bir hafta sonra böyle giderse ekili ürünün tamamı kuruyabilir" dedi.

"2 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARARIMIZ VAR"

Mısır üreticisi İsmail Bayrakçı ise, 100 dönüm ekili mısırın kuruduğunu vurgulayarak, "Bin 650 kilo aldığım tarladan 300 kilo mısır alamayacağım. 2 milyonun üzerinde zararımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem