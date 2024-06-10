Kırklareli'nde hasadı başladı, tadıyla ünlü: Kilosu 200 TL!

Kırklareli'nde tadıyla ünlü meşhur 'Karahıdır kirazı'nda hasat başladı.

Güneşin doğumuyla tarlalara giden üreticiler hasat ettikleri kirazları kent merkezinde tezgahlarda kilogramı 200 liradan satışa sunuyor.

"AĞIZDA PATLAR"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan üretici Murat Kenan Gergi, "Karahıdır kirazı yeşil bile olsa tatlı olur, sulu olur, ağızda patlar" dedi.

"KİRAZ YEDİM DEMESİN"

Kirazın damaklarda hoş bir tat bıraktığını dile getiren üretici Emzade Gergi ise, "Karahıdır kirazını yemeyen 'kiraz yedim' demesin" ifadesini kullandı.

KARAHIDIR KİRAZI

Karahıdır kirazı, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yetiştirilen bir kiraz çeşididir. Lezzeti ve iriliği ile Türkiye'nin en meşhur kirazlarından biri olarak bilinir.

Karahıdır kirazı, kalp şeklinde, koyu kırmızı renkli ve oldukça suludur. Tatlı ve ekşi tatların dengesini mükemmel bir şekilde sunar. Bu kiraz çeşidi, C vitamini, potasyum ve lif bakımından da zengindir.

Karahıdır kirazı, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, tatlılarda, salatalarda ve reçellerde de kullanılabilir. Ayrıca kurutularak da saklanabilir.

Karahıdır kirazı, Haziran ayının sonlarında ve Temmuz ayının başlarında hasat edilir.

Karahıdır kirazının faydaları:

- C vitamini bakımından zengindir,

- Antioksidanlar içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur,

- Kalp hastalığı riskini azaltır,

- Kansere karşı korur.

Kaynak: Gerçek Gündem