Aksaray'da hasadı başladı, tamamıyla organik: 1 dönümden 2 ton ürün!

Aksaray'da organik ve GDO'suz sarımsağın hasadı başladı.

Geçen yıla oranla bu yıl daha yüksek rekolte veren sarımsaklar tarım işçileri tarafından hasat edilirken, 100 dönüm arazide 200 ton bandında sarımsak elde ediliyor.

"DÖNÜM BAŞINA 2 TON ÜRÜN"

Hasada ilişkin konuşan üretici Uğur Öngün, "Sarımsaklarımız Türkiye'nin ilk ve tek organik olan sarımsakları. Geçen yıl üretimimiz düşüktü ama bu yıl rekoltemiz biraz daha yüksek. Şu an rekolte olarak ortalama dönüm başına 2 ton bandında" dedi.

SARIMSAK

Sarımsak, soğan ailesinden gelen soğanlı bir bitkidir. Keskin tadı ve kokusu ile bilinir ve dünya mutfağında yaygın olarak kullanılır.

Sarımsak, sadece lezzetli bir baharat değil, aynı zamanda birçok sağlık yararı da sunan bir besindir.

Antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kolesterolü düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sarımsak çiğ olarak yenebilir, pişirilebilir veya takviye olarak alınabilir. En yaygın kullanımı, yemekleri tatlandırmak içindir. Ayrıca salsa, pesto ve aioli gibi soslarda da kullanılır.

Sarımsağın bazı faydaları şunlardır:

- Soğuk algınlığı ve gribe karşı savaşır: Sarımsaktaki allicin bileşiği, soğuk algınlığı ve grip virüsleriyle savaşmaya yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürür: Sarımsak, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kolesterolü düşürür: Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kalp hastalığı riskini azaltır: Sarımsak, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kansere karşı korur: Sarımsaktaki bazı bileşiklerin kansere karşı koruma sağlayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirir: Sarımsak, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Artrit semptomlarını hafifletir: Sarımsak, artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Hafızayı iyileştirir: Sarımsak, hafızayı iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Sarımsak, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem